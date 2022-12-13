С 1 апреля проезд на трамваях и троллейбусах стал дешевле

Скидками смогут воспользоваться только держатели карты "Мир" и Единой карты петербуржца.

В Петербурге 1 апреля упали цены на проезд в наземном транспорте. Пассажиры смогут сэкономить до 25 рублей. Однако скидками могут воспользоваться только держатели карты "Мир" и Единой карты петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

Город заключил новый договор с платёжной системой "Мир". При оплате картой "Подорожник" проезд в автобусе и троллейбусе обойдется в 44 рубля. Оплата проезда картой "Мир" составит 43 рубля, ЕКП – 42 рубля.

Мобильным приложением платить еще дешевле. Так, проезд по карте "Мир" обойдется в 41 рубль. А те, кто установил приложение ЕКП, смогут прокатиться на наземном транспорте за 40 рублей.

Акция действует в автобусах, троллейбусах и трамваях.

В январе подобные скидки были введены в автобусах. Это позволило пассажирам сэкономить больше 84 млн рублей.

Ранее на Piter.tv: Ленобласть выделила более 720 млн рублей на субсидирование проезда в электричках в прошлом году.

Фото: Piter.tv, Правительство Санкт-Петербурга