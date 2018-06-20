С 1 апреля в Петербурге увеличат количество экспрессов до Пулково

Автобусы будут курсировать с интервалом 5-6 минут.

С 1 апреля в Петербурге увеличится количество экспрессов, курсирующих до аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс".

Дополнительные автобусы появятся на маршрутах №39 и 39Э, которые связывают станцию метро "Московская" с Пулково. Ежедневно по маршруту №39 будет курсировать три автобуса особо большого класса, время ожидания составит 5-6 минут.

Увеличится количество автобусов и на маршруте №39, работающем в режиме экспресса без остановок. Интервал движения на нем составит 12-15 минут в будни и 15-20 минут в выходные дни.

Отметим, что с начала 2019 года 25 автобусов маршрутов №39 и 39Э перевезли более 1,6 млн человек.

Ранее мы писали, что с автовокзала на Обводном канале будут ходить автобусы до Иматры.

Фото: visit-petersburg.ru