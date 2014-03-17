С 17 августа в МФЦ Ленобласти можно будет оформить туристическую визу

Услуга доступна для жителей Петербурга и Ленобласти.

С 17 августа в центрах "Мои документы" 47-го региона можно оформить туристическую визу в разные страны. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Отныне через МФЦ можно подать документы на оформление турвизы в различные страны, в том числе в государства Шенгенской зоны. Также горожане смогут воспользоваться дополнительными услугами по страхованию и переводу документов.

В настоящее время в области работают 37 центров "Мои документы", 5 бизнес-офисов для обслуживания предпринимателей и специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мы писали, что в МФЦ поступило 47 тысяч заявлений на путевки в летние детские лагеря.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"