С 16 мая изменится движение 30 пригородных поездов на Финляндском направлении

С 16 по 27 мая изменится график движения 15 пригородных поездов, а движение трех полностью отменят и частично 10 электричек.

С 16 по 27 мая изменится график движения 15 пригородных поездов, а движение трех полностью отменят, также частично 10 электричек на Финляндском направлении железной дороги. При этом будет запущено два дополнительных поезда, передают в пресс-службе СЗППК.

Так, во вторник, 17 мая полностью отменяется движение поездов № 6830 (Ладожское Озеро - Санкт-Петербург), № 6529 Санкт-Петербург - Сосново и № 6544 Сосново - Санкт-Петербург. Поезд № 6529 также не будет курсировать 20 мая.

На участке Петрокрепость - Невская Дубровка 24 мая не будут ходить поезда № 6911, 6913, 6924 и 6928.

Поезд № 6817 отменяется на 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 и 26 мая на участке Мельничный Ручей - Ладожское Озеро.

Также 16, 18, 19, 23, 24, 25 и 26 мая по участку Ладожское Озеро - Мельничный Ручей не будет следовать поезд № 6830.

Кроме того, поезд № 6511 отменяется 16, 17 и 23 мая на участке Приозерск - Кузнечное, а поезд № 6548 не будет следовать по участку Кузнечное - Приозерск 16 и 23 мая.

17 мая поезд № 6548 также отменяется на участке Кузнечное - Сосново. Электричка № 6521 не будет следовать 24 мая по участку Сосново - Кузнечное.

Одновременно 17 мая назначается поезд № 6824 Мельничный Ручей - Санкт-Петербург, а 20 мая - поезд № 6543 Санкт-Петербург - Сосново. Подробнее с изменениями пассажиры смогут ознакомиться на официальных порталах холдинга "РЖД".

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Фото: Piter.tv

