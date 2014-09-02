С 11 декабря восемь электричек будут приезжать на 20 минут быстрее

Маршруты Петербург – Тосно, Петербург – Тихвин, Волховстрой – Петербург и Выборг – Петербург будут приезжать раньше.

Стало известно, что восемь электричек, которые ходят из Петербурга в область и обратно, будут приезжать быстрее. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

Маршруты Петербург – Тосно, Петербург – Тихвин, Волховстрой – Петербург и Выборг – Петербург будут приезжать раньше с 11 декабря. Так, "Ласточка" № 7003 будет приезжать в город на 11 минут быстрее, электропоезд № 6419/6420 из Волховстроя – на 34 минуты, № 6786 из Выборга (через Приморск) ― на 21 минуту, № 6009/6010 из Петербурга в Тихвин – также на 21 минуту.

Ранее в Петербурге электричка насмерть сбила 41-летнего мужчину. Мужчина переходил пути в неположенном месте.

Фото: Piter.tv