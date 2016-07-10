Участники "Pompeya" заявили, что главными плюсами STEREOLETO были еда и туалеты

Несколько недель назад в Санкт-Петербурге прошел шестнадцатый независимый международный музыкальный фестиваль STEREOLETO-2017, давно уже ставший визитной карточкой города. Десятки музыкальных коллективов выступили на нескольких сценах мероприятия. Корреспонденты Piter.TV побывали на фееричном празднике и пообщались с культовой российской группой "Pompeya", участники которой отметили непревзойденную организацию фестиваля.

Недавно один из участников STEREOLETO - 2017, бас-гитарист музыкальной нью-вейв группы "Pompeya" Денис Агафонов, пояснил нашему интернет-каналу, зачем на мероприятии раздавали талоны на донорство и что ему запомнилось больше всего.

"Организация фестиваля была на высоте. Особенно благодарен организатором за фудкорты и за вкусную еду. - рассказывает Денис Агафонов. - Все было серьезно. Нам, как донорам или заключенным концлагеря, выдавали талоны на еду. Я понял, что если погибну за время фестиваля, меня могут съесть с гречкой прямо по талону. Еще хотелось бы оценить немаловажный фактор для таких мероприятий - туалет. Он тоже был на высоте. Но, наверное, только у артистов". По всей видимости, участиникам группы "Pompeya" юмора не занимать. Впрочем, как и уважения к своим поклонникам. "Кроме шуток, наша группа очень благодарна пришедшей публике, нашим фанатам. Поддерживайте и дальше группу "Pompeya", мы вас любим!" - отметил бас-гитарист Денис Агафонов.

Недавно у коллектива со столь необычным названием вышел новый EP Domino. На фестивали STEREOLETO-2017 ребята уже представили одноименную песню, которая, кстати, доступна для скачивания в интернете.

"Pompeya" — российская музыкальная нью-вейв группа. Своим идейным вдохновением участники коллектива позиционируют музыку диско 70-х, поп-музыку 80-х и инди 90-х. "Pompeya" выступает с многочисленными музыкальными концертами в нашей стране и зарубежом. Дебютный сингл Check был записан в начале июня 2007 года и быстро завоевал широкую популярность. В 2007 году музыкантов отметили клубной премией "Золотая Горгулья".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Питере прошел самый грандиозный фестиваль этого лета: VK FEST.

Виталия Дубровская, Леся Сапожникова, Александра Чабина, Елизавета Попова, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV

Фото: инстаграм. agafonov_denis