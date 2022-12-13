США заявили, что не считают необычным шагом отправку российского судна в район Гавайев

Джон Кирби оценил угрозу от попытки РФ получить разведданные.

Власти США заявили, что не считают необычным шагом отправку российского судна в район Гавайских островов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американской администрации сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник отметил, что страна серьезно относится к этой ситуации. Одна из корреспонденток поинтересовалась о том, означает ли данный ответ, что Вашингтон не обеспокоен происходящим в акватории региона.

Это не является необычным. Конечно, мы внимательно относимся к этому и продолжим следить <...>, но это не является совершенно нетипичным поведением для РФ. <...> Разумеется, мы относимся к этому серьезно. Джон Кирби, сотрудник Белый дом

В Белом доме пояснили, что прекрасно понимают, что Москва намерена пытаться собирать разведывательные данные о Западе различными способами. Однако этот конкретный способ не является для США чем-то новым, так как военные знают, как справиться с ситуацией.

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Фото и видео: Белый дом