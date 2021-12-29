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США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского
Сегодня, 7:26
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США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского

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Джен Псаки не стала приводить конкретные примеры.

США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме заявила официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена. Джен Псаки подтвердила факт таких обсуждений. При этом чиновница не стала раскрывать конкретные страны.

Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом Псаки ответила на вопрос корреспондента прокомментировать сведения о возможной компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России. 

Цены на газ в Европе обвалились из-за восстановления транзита через Украину.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, газ, джен псаки, поставки газа, экспорт, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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