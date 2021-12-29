Джен Псаки не стала приводить конкретные примеры.

США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме заявила официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена. Джен Псаки подтвердила факт таких обсуждений. При этом чиновница не стала раскрывать конкретные страны.

Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом Псаки ответила на вопрос корреспондента прокомментировать сведения о возможной компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России.

Цены на газ в Европе обвалились из-за восстановления транзита через Украину.

Фото и видео: Белый дом

