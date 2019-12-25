Джен Псаки рассказала, что вернувшимся из Афгана будет предложено сделать прививку от COVID-19.

США вакцинируют всех эвакуированных из Афганистана. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный пресс-секретарь администрации президента Джо Байдена. По словам Джен Псаки, через процедуру должны пройти все прибывшие из региона конфликта на Ближнем Востоке. Им будет предложена прививка, если ранее они ее не ставили. Позже чиновница пообещала предоставить более подробную информацию по данному вопросу.

Ранее американский президент Джо байден рассказал, что обсуждается вопрос о продлении сроков эвакуации американских военнослужащих из Афганистана, а также сотрудников международных организаций и обычных граждан, сотрудничавших с США в регионе. Вывоз населения может быть продлен до 31 августа.

Напомним, что 15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Боевики смогли захватить столицу страны - Кабул. За несколько недель террористы взяли на себя управление во всех крупных городах. После взятия Кабула боевиками президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию государства.

Псаки: доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра.

Фото: Белый дом