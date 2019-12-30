США заявили о готовности к переговорам с Ираном

Соответствующее письмо направлено в Совет Безопасности ООН.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона провести переговоры с Ираном. Соответствующее письмо она направила в Совет Безопасности. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на документ.

По словам Крафт, США не хотят "допустить дальнейшей угрозы международному миру". Штаты стремятся к "стабильности или эскалации" со стороны иранского режима.

Постпред заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было "оправданно" статьей 51 Устава ООН, которая дает право государству на самооборону. В свою очередь авиаудары по шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" были нанесены в ответ на серию нападений со стороны Ирана.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января во время авиаудара по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Вместе с ним были убиты еще десять человек. В Пентагоне заявили, что нападение санкционировал Дональд Трамп. Президент Америки назвал погибшего "террористом номер один в мире".

4 января США нанесли ракетный удар по колонне медиков в Багдаде.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций, VOA News, CBC News: The National, Global News