США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Израилем независимо от исхода выборов

Карин Жан-Пьер оценила проходящие в еврейском государстве парламентские выборы.

Власти США не берутся давать преждевременных оценок по поводу состава нового израильского правительства о результатам недавно проведенных выборов. Соответствующее заявление официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене сделала в ходе регулярного брифинга со СМИ в Вашингтоне. Карин Жан-Пьер добавила, что чиновники рассчитывают на продолжение сотрудничества с еврейским государством по общим интересам и ценностям, несмотря на исход голосования.

Не хочу забегать вперед. Мы рады видеть такую высокую явку на этих выборах. Пока все голоса не подсчитаны, еще слишком рано строить предположения о точном составе следующей правящей коалиции. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что местное издание The Times of Israel проинформировало читателей о том, что блок правых и религиозных партий во главе с движением "Ликуд" бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху укрепляет лидерство на состоявшихся досрочных парламентских выборах в Израиле, состоявшихся 1 ноября. После подсчета 84,7% бюллетеней партия пока получает контроль над 65 из 120 мест в Кнессете (местном парламенте). Партия "Еш атид" действующего главы правительства Яира Лапида продолжает идти второй по количеству мандатов.

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Фото и видео: Белый дом

