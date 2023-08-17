США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате

Джон Кирби оценил дальнейшую судьбу Трэвиса Кинга.

Американские власти не придают большого значения звучащим из Пхеньяна официальным заявлениям касательно судьбы бежавшего на территорию Северной Кореи американского солдата Трэвиса Кинга. Соответствующее заявление в рамках выступления на специальном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы не склонны придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Я не думаю, что мы будем сильно ломать голову по поводу заявления, исходящего оттуда. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что днем 16 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало информацию о том, что Трэвис Кинг якобы намеревается просить убежища у властей КНДР или третьей стране, так как питает неприязненные чувства к американской армии.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now