США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате

Американские власти не придают большого значения звучащим из Пхеньяна официальным заявлениям касательно судьбы бежавшего на территорию Северной Кореи американского солдата Трэвиса Кинга. Соответствующее заявление в рамках выступления на специальном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Мы не склонны придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Я не думаю, что мы будем сильно ломать голову по поводу заявления, исходящего оттуда.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Напомним, что днем 16 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало информацию о том, что Трэвис Кинг якобы намеревается просить убежища у властей КНДР или третьей стране, так как питает неприязненные чувства к американской армии.
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Фото и видео: YouTube / Defense Now
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