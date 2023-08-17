США пока не приняли решения о возможности поставок Украине ракетных комплексов ATACMS

Американская администрация пока не приняла окончательного решения о возможности передачи Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Соответствующее заявление в рамках выступления на специальном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что новой информации по вопросу военных поставок киевсокому режиму нет.
Рассмотрение этого вопроса продолжается. Я не стану каким-либо образом раскрывать подробности относительно внутреннего обсуждения военной помощи, которую мы предоставляем Украине.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Эксперт добавил, что власти США сосредоточили свое внимание на том, чтобы у ВСУ было все необходимое для проведения контрнаступления в регионе конфликта. Джон Кирби добавил, что Киев получил все, а также продолжает получать военную поддержку.Он напомнил СМИ, что власти страны не боялись менять военную помощь по мере изменения ситуации.
США опровергли данные о возможности включения Украины в НАТО при отказе от территорий.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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