Джон Кирби рассказал о том, что вопрос еще изучается в Белом доме.

Американская администрация пока не приняла окончательного решения о возможности передачи Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Соответствующее заявление в рамках выступления на специальном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что новой информации по вопросу военных поставок киевсокому режиму нет.

Рассмотрение этого вопроса продолжается. Я не стану каким-либо образом раскрывать подробности относительно внутреннего обсуждения военной помощи, которую мы предоставляем Украине. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что власти США сосредоточили свое внимание на том, чтобы у ВСУ было все необходимое для проведения контрнаступления в регионе конфликта. Джон Кирби добавил, что Киев получил все, а также продолжает получать военную поддержку.Он напомнил СМИ, что власти страны не боялись менять военную помощь по мере изменения ситуации.

США опровергли данные о возможности включения Украины в НАТО при отказе от территорий.

Фото и видео: YouTube / Defense Now