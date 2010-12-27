США препятствуют строительству газопровода "Северный поток-2"

Министр экономики и энергетики Германии отметил, что приостановление проекта "Северный поток-2" не даст рост экспорта американского газа.

Желание президента США Дональда Трампа заблокировать строительство газопровода "Северный поток – 2" для наращивания собственного экспорта не получит эффекта. Об этом заявил министр экономики Германии Питер Альтматер.



Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер отметил, что приостановление проекта "Северный поток-2" не гарантирует рост экспорта американского газа. По мнению главы ведомства, сжиженный американский газ на 20% дороже, чем тот, что поступает по трубам. Однако, Вашингтон игнорирует этот факт и грозится ввести соответствующие санкции.



Напомним, месяц назад, президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель потребовал перестать поддерживать строительство "Северного потока - 2". Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.



Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии, мощностью 55 млрд куб. Магистральный газопровод из России в Германию будет длиной свыше 1200 км. Является расширением "Северного потока". Параллельно газопроводу OPAL немецкие компании создают газопровод Eugal для поставок газа к центрально-европейскому газовому хабу у города Баумгартен.

Фото: GLOBAL LOOK press