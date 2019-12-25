В деле также фигурируют два гражданина Болгарии.

США предъявили обвинения россиянину Ильясу Сабирову. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минюстом страны. Данное ведомство также выполняет функции Генеральной прокуратуры. Известно, что фигуранта расследования ранее внесли в "черный список" представители Минторговли. Дело Сабирова будет слушаться в суде Остина, в штате Техас.

В соответствии с американским законодательством об экспортном контроле, данные товары не могли быть отправлены в Россию без разрешения правительства США Минюст США

Напомним, что также обвинения предъявлены двум гражданам Болгарии Димитару Димитрову и Милану Димитрову. В Минюсте США уверены, что все трое использовали компанию Multi Technology Integration Group EOOD - MTIG, чтобы контролировать поставки товаров с территории США в Россию. Товары шли через Болгарию без необходимой для этого лицензии. Преступления связаны с нарушением экспортного законодательства и отмыванием денежных средств.

Минюст также обвиняет Милана Димитрова в "даче ложных показаний". "Каждый пункт обвинения предусматривает до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме после вынесения приговора", - пояснили в министерстве. Расследованием занималось ФБР.

Напомним, что по данным Минюста США, 48-летний Ильяс Смбиров является руководителем двух российских компаний. Речь идет о "Космос Комплекте" и "Совтест Комп". Предположительно,"Совтест Комп" перевел MTIG более 1 млн долларов за "подлежащие контролю американские компоненты".

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Фото: Piter.tv