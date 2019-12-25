В плотных слоях атмосферы аппарат окажется в период с 3:18 по 10:26 утра.

США предупредили о падении российского спутника на Землю. Об этом рассказали Военно-воздушные силы США. Специалисты считают, что неработающий космический аппарат "Монитор-Э" вошел в атмосферу Земли 22 сентября. Устройство упало в акватории Индийского океана. Приблизительно, спутник приземлился на участке в 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.

В США отметили, что ранее спутник находился на минимальной орбите планеты. Он расположен на высоте от 188 до 196 километров. Падение "Монитора-Э" должно было состояться в 6 часов 43 минуты по московскому времени.

В интервью "РИА Новостям" представитель госкорпорации "Роскосмос" заявил о том, что вероятность падения спутника небольшая, так как он не работает и считается космическим мусором. В плотных слоях атмосферы аппарат должен появиться в период с 3:18 по 10:26 утра.

"Роскосмос" рассматривает спутник Юпитера как место для обитаемой базы человека.