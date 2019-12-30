США потребовали от Китая отказаться от иранской нефти

Вашингтон считает, что на эти деньги Иран финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке.

США хотят добиться от Китая отказа от поставок иранской нефти. Об этом заявил министр финансов Америки Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

По словам чиновника, около 70 % своей нефти Иран экспортирует в Китай. На полученные деньги он, в частности, финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке.

При этом доходы от продажи горючего у Ирана и так малы. Ранее Вашингтон своими санкциями уменьшил долю продажи иранской нефти более чем на 95 %.

Напомним, 2 декабря Иран заявил, что продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции США. 12 января Госдеп заявил о намерении Вашингтона дипломатически и экономически изолировать Иран.

Отношения между Ираном и США обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.

Ранее мы писали, что ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана.

Видео: YouTube / CNBC, Bloomberg Markets and Finance