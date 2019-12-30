США потребовали от Китая отказаться от иранской нефти

США хотят добиться от Китая отказа от поставок иранской нефти. Об этом заявил министр финансов Америки Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
По словам чиновника, около 70 % своей нефти Иран экспортирует в Китай. На полученные деньги он, в частности, финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке.
При этом доходы от продажи горючего у Ирана и так малы. Ранее Вашингтон своими санкциями уменьшил долю продажи иранской нефти более чем на 95 %.
Напомним, 2 декабря Иран заявил, что продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции США. 12 января Госдеп заявил о намерении Вашингтона дипломатически и экономически изолировать Иран.
Отношения между Ираном и США обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.
Ранее мы писали, что ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана.
Видео: YouTube / CNBC, Bloomberg Markets and Finance
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