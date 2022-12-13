США получили 178 сигналов о возможной коррупции при освоении помощи Украине

Николь Анджарелла рассказала о расследованиях по использованию бюджетных средств.

Американское агентство международного развития получило за 11 месяцев 178 сигналов о потенциальной коррупции при освоении помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Палате представителей Конгресса сделала исполняющая обязанности генерального инспектора АМР Николь Анджарелла. Она объяснила рост таких жалоб тем, что свои плоды приносит разъяснительная работа с населением в сфере того, что люди теперь понимают, как, куда и кому можно сообщать о потенциальном неправомерном использовании денежных средств.

Мой офис получил 178 сообщений, связанных с Украиной. Это на 556% больше, чем за предыдущий 11-месячный период. Николь Анджарелла, чиновница США

Анджарелла подчеркнула, что в настоящее время у аналитиков страны нет серьезных уголовных выводов, связанных с помощью Агентства международного развития США по поддержки украинских властей. В текущий момент проводятся два расследования, еще пять остаются на предварительных этапах изучения.

Белый дом заявил, что США не видят вопиющих нарушений при освоении Украиной военной помощи.

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