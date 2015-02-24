США ожидают продолжения дипломатического взаимодействия с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США виноваты в возникновении напряженности в Европе. Псаки попросили ответить на вопрос, насколько Вашингтон обеспокоен подобными заявлениями.
Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия. Мы ожидаем и надеемся, что это будет продолжаться.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Также пресс-секретарь добавила, что у США нет агрессивных намерений в отношении России.
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Видео: The White House
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