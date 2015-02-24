В Белом доме отметили, что у Вашингтона нет агрессивных намерений в отношении Москвы.

США ожидают продолжения дипломатического взаимодействия с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США виноваты в возникновении напряженности в Европе. Псаки попросили ответить на вопрос, насколько Вашингтон обеспокоен подобными заявлениями.

Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия. Мы ожидаем и надеемся, что это будет продолжаться. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Также пресс-секретарь добавила, что у США нет агрессивных намерений в отношении России.

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность

Видео: The White House