Лавров: Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность

Для этого РФ использует те средства, которые сочтет нужными.

Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность. Об этом в интервью телевизионному каналу Russia Today заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Москве не нужен "путь конфронтации". По словам Лаврова, "горячие головы" в настоящее время предпринимают попытки "подпитывать агрессивные настроения на Украине".

Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, накануне президент России Владимир Путин обвинил Вашингтон в возникновении напряженности в Европе. Глава государства выразил обеспокоенность размещением элементов противоракетной обороны США и проведением крупномасштабных учений вблизи государственных границ РФ.

Ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов призвали Россию не использовать "провокационную риторику".

Фото: МИД России