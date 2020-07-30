Посол США в Казахстане рассказал о планах участвовать в переговорном процессе под эгидой ООН.

США отказались возвращаться в астанинский процесс по Сирии. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил американский посол в Казахстане Уильям Мозер. Чиновник отметил, что лучшим путем решения конфликта в регионе Вашингтон считает Женевские переговоры, которые проводятся под эгидой ООН. В связи с этим страна не будет возвращаться к роли наблюдателя в астанинский процесс, в котором участвуют РФ, Иран и Турция.

Мы думаем, что… Женевский процесс под эгидой ООН - это самый подходящий процесс для урегулирования этого конфликта. Поэтому мы не хотим сейчас быть наблюдателями в другом процессе. Уильям Мозер, посол США в Казахстане

Напомним, что с 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года заявлен "астанинский формат", в котором ведутся переговоры по завершению конфликта. В январе 2018 года на территории Сочи состоялся конгресс национального диалога Сирии. Он стал попыткой сбора на единой переговорной площадке широкого состава участников. В рамках мероприятия делегаты договорились о формировании женевского конституционного комитета, который займется подготовкой реформы.

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