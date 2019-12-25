FDA ободрила препарат от компании Moderna.

США одобрили вторую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает национальный регулятор - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Известно, что речь идет о препарате, созданном компанией Moderna.

Эксперты утверждают, что получили четкие доказательства того, что вакцина является эффективной при предотвращении инфекции. Они основываются на совокупности полученной информации. Известно, что прививка безопасна для пациентов, которые достигли 18 лет.

Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски сообщение американского FDA

Напомним, что чаще всего у добровольцев, поставивших себе вакцину от компании Moderna наблюдались такие побочные эффекты как боль в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб, боль в суставах, увеличение лимфатических узлов в той же руке, в которую была произведена инъекция, тошнота и рвота, лихорадка. После введения второй дозы препарата эти симптомы испытало большее число людей, чем после первого укола вакцины.

Pfizer и Moderna не будут нести ответственность за побочные эффекты вакцины.

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