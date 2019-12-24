В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Корабль может находится в акватории не более 21 суток.

В ВМС США объяснили заход ракетного эсминца USS Ross (DDG 71) в Черное море. Это сделано для того, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

Также международный транзит в Черное море американцы объяснили желанием укрепить региональную стабильность, совместную готовность и военно-морской потенциал с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Присутствие эсминца продемонстрирует коллективную решимость по обеспечению безопасности в рамках операции "Атлантическая решимость". Она была запущена в 2014 году под эгидой НАТО после возвращения Крыма России и начала кризиса на Украине.

О заходе эсминца в Черное море стало известно в воскресенье, 23 февраля. В России напомнили о конвенции Монтрё, согласно которой корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории не более 21 суток

Ранее в США оценили "необычный" российский калибр 12,7х55 мм.

Видео: YouTube / Bosphorus Observer