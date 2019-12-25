Уильям Эванина рассказал о стратегии Москвы по ликвидации демократии в США.

США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину. Об этом рассказали журналисты из ТАСС со ссылкой на местную телекомпанию Hearst. В СМИ привели в пример слова главы Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Кроме России, он обвинил Иран в попытках сделать так, чтобы Вашингтон не получил препарат против коронавирусной инфекции.

Как только мы получим вакцину, они определенно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока — Китай, Россия и Иран — точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение Уильям Эванина, директор Национального центра контрразведки и безопасности США

Эксперт уточнил, что российская тактика действий претерпела изменения по сравнению с 2016 годом. Он заявил, что Москва перестала использовать ботов и фабрику троллей. По его мнению, Россия отдала предпочтение использованию данных граждан США, чтобы искусственно усилить их. Задачей России Эванина считает уничтожение демократии в Вашингтоне и внесение раскола в общество.

В Канаде вакцина от коронавируса будет бесплатной для населения.

Фото: Pixabay.com



