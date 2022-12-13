США не знают, был ли "маневр" истребителя России в отношении беспилотника "преднамеренным"

Марк Милли оценил версии произошедшего в Черном море.

Американские власти не знают, был ли "маневр" истребителя России в отношении беспилотника США MQ-9 "преднамеренным" или нет. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделал руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли. Генерал заметил, что власти страны сейчас не могут с уверенностью делать объявления по инциденту, произошедшему в акватории Черного моря.

Было это преднамеренно или нет? Пока не знаю. Мы знаем, что перехват был преднамеренным. Мы знаем, что агрессивное поведение было преднамеренным. Мы также знаем, что это было очень непрофессионально и очень небезопасно. Марк Милли, генерал США

Эксперт добавил, что пока не уверен относительно того, был ли преднамеренным российский воздушный маневр, в результате которого, по версии Вашингтона, якобы имело место "физическое соприкосновение" истребителя РФ и беспилотника MQ-9. Марк Милли пояснил, что у властей США есть исчерпывающие доказательства этого соприкосновения.

Мы слышали о сбросе топлива и обо всем остальном. У нас есть видеодоказательства этого. Нет сомнений, что эта часть была преднамеренной. У меня нет такой же уверенности относительно именно физического соприкосновения летательных аппаратов. Марк Милли, генерал США

Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что договорился о беседе с Герасимовым.

Фото и видео: YouTube / NowThis News