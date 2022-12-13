Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что договорился о беседе с Герасимовым

Марк Милли по телефону свяжется с генералом РФ.

Руководитель американского комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил о том, что договорился о беседе со своим российским коллегой, генералом Валерием Герасимовым. Соответствующей информацией иностранный эксперт поделился с журналистами в ходе совместной с шефом Пентагона Ллойдом Остиным пресс-конференции. Милли не стал раскрываать темы, которые должны обсуждаться между Вашингтоном и Москвой. Он пояснил, что телефонная бечседа запланирована.

Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым. Марк Милли, генерал США

Пентагон считает умеренными риски на маршрутах поставки военной помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / NowThis News