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Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что договорился о беседе с Герасимовым

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Марк Милли по телефону свяжется с генералом РФ.

Руководитель американского комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил о том, что договорился о беседе со своим российским коллегой, генералом  Валерием Герасимовым. Соответствующей информацией иностранный эксперт поделился с журналистами в ходе совместной с шефом Пентагона Ллойдом Остиным пресс-конференции. Милли не стал раскрываать темы, которые должны обсуждаться между Вашингтоном и Москвой. Он пояснил, что телефонная бечседа запланирована.

Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым.

Марк Милли, генерал США

Пентагон считает умеренными риски на маршрутах поставки военной помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

Теги: валерий герасимов, марк милли, минобороны, пентагон, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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