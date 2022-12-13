Марк Милли рассказал об успешных поставках со стороны союзников для ВСУ.

Пентагон считает умеренными риски на маршрутах поставки военной помощи Киеву. Соответствующей информацией с европейскими журналистами в Брюсселе по завершению очередного заседания рабочей контактной группы по оказанию поддержки украинским властям поделился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Генерал пояснил, что в настоящее время линии сообщения и снабжения подвергаются атакам со стороны противника, как это всегда и происходит во время боевых действий. Милли пояснил, что текущий региональный кризис не является исключением. В частности, атакам подвергаются западные регионы страны.

Ключ к обеспечению доставки припасов сводится к тому, чтобы поддерживать хорошую оперативную безопасность, варьировать время, не создавать типовых схем, выбирать разные маршруты и следить за тем, чтобы ваши силы были рассредоточены. Марк Милли, генерал США

Генерал США уточнил, что обеспечение безопасности от польской или любой другой государственной границы является частью американского плана по безопасности для ВСУ. Для этого применяются особые практики, процедуры и техники. Доставка вооружения Киеву проходит не без рисков, однако до этого момента союзникам удавалось успешно проводить эти операции.

Генерал США Милли: Пентагон не видит значимых признаков подготовки наступления РФ на Киев.

Фото и видео: YouTube / CBS News