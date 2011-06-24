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США не рассматривают возможность смягчения санкций в отношении талибов*

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Американские власти не будут стремиться к снижению санкционного давления.

США не рассматривают возможность смягчения санкций в отношении радикального движения "Талибан"*. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Псаки отметила, что американские власти не снижали санкционное давление на радикальное движение и не будут стремиться к этому.

Мы будем судить о "Талибане"* по его действиям и будем оставаться в тесной координации с международным сообществом по любым шагам, которые мы сделаем в дальнейшем.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Путин назвал результат присутствия США в Афганистане нулевым.

Видео: YouTube / Yahoo Finance

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

Теги: афганистан, белый дом, джен псаки, сша, талибан, талибы
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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