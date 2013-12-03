США не обсуждали с другими странами вариант эмбарго на покупку российской нефти

Джейк Салливан рассказал л работе над снижением доходов России.

США не обсуждали с другими странами, в первую очередь, имея в виду западных партнеров и основных потребителей энергоресурсов из России, вариант международного эмбарго на покупку российской нефти. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Корреспондент спросил у чиновника о том, будет ли Белый дом добиваться глобального запрета на данный вид топлива и сырья, поступающие из РФ на мировые рынки.

Мы продолжаем двигаться по пути переговоров с партнерами по G7 ("Большой семерки"), а также работы с теми странами, которые являются покупателями или потенциальными покупателями относительно того, как бы выглядели параметры в плане предельной цены. Мы в настоящее время не обсуждаем изменения этой политики. Джейк Салливан, советник президента США

Эксперт пояснил СМИ, что фундаментальная цель США заключается в том, чтобы защитить глобальные энергетические рынки, а также сократить поступление доходов в российскую экономическую систему.

В США заявили, что не наблюдают подготовку России к применению ядерного оружия.

Фото и видео: Белый дом