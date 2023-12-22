США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН

Андрей Акульчев зачитал обращение от Артура Люкманова в штаб-квартире Всемирной организации.

Американские дипломаты не выдали визу главе российской делегации для участия в заключительной сессии специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Соответствующими сведениями на профильном мероприятии от комитета сделал главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) от министерства по иностранным делам РФ Андрей Акульчев. В результате он зачитал обращение от имени своего коллеги Люкманова.

Хотел бы зачитать выступление главы российской делегации на сессии спецкомитета ООН, а также спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление. Андрей Акульчев, дипломат РФ

Руководитель российской делегации отметил, что работа спецкомитета ГА ООН по указанной теме близится к завершению. Однако результаты в Москве находят противоречивыми. По словам Артура Люкманова, мандат специального комитета выполнен лишь частично.

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Фото и видео: Организация Объединенных наций