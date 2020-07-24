Американский Минтранс назвал условие для возвращения регулярных авиарейсов с РФ.

В США назвали условие для возобновления полетов с Россией. Об этом журналистам ТАСС рассказал официальный представитель американского Минтранса. Чиновник объяснил, что рейсы между сторонами могут быть возобновлены в любой момент. Однако для этого должно быть соблюдено одно условие. РФ должна за месяц до начала восстановления авиасообщение уведомить об этом местные власти.

Министерство транспорта США не предпринимало никаких действий, направленных на ограничение деятельности российских авиаперевозчиков сообщение Минтранса США

Напомним, что согласно американскому законодательству, российские перевозчики должны прислать график перелетов не менее, чем за 30 дней до проводимых рейсов. В США добавили, что решение о возобновлении регулярного авиасообщения с США будут принимать сами авиакомпании.

Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.

Видео: Youtube/ SABC News