С июня разрешат внутренние рейсы по России.

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле. Об этом рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих в беседе с агентством "РИА Новости".

Он отметил, что решение о возобновлении перелётов будет приниматься правительством России на основе предписаний надзорных органов, а также исходя из эпидемиологической обстановки в других странах.

Начнётся возобновление, по словам Дитриха, с июня, когда разрешат внутренние рейсы по России.

Хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне. Евгений Дитрих, министр транспорта России

Ранее в Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов.

Видео: kremlin.ru