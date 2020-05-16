Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле. Об этом рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих в беседе с агентством "РИА Новости".
Он отметил, что решение о возобновлении перелётов будет приниматься правительством России на основе предписаний надзорных органов, а также исходя из эпидемиологической обстановки в других странах.
Начнётся возобновление, по словам Дитриха, с июня, когда разрешат внутренние рейсы по России.
Хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне.
Евгений Дитрих, министр транспорта России
Ранее в Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов.
Видео: kremlin.ru
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