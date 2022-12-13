США настаивают на сохранении зерновой сделки на устойчивой основе

Джейк Салливан оценил сведения о продлении черноморский инициативы.

В американской администрации при президенте Джо Байдене удовлетворены продлением зерновой сделки, но настаивают на том, чтобы пакетное соглашение сохранялась на устойчивой основе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник считает, что по версии США мир заслуживает стабильности и определенности в сфере обеспечения зернового коридора, чтобы нуждающиеся страны и глобальные продовольственные рынки могли получать продукты питания.

Да, было продление черноморской зерновой сделки, что хорошо....К сожалению, Россия продолжает даже при продлении договоренности риторически держать ее в заложниках различными способами, намекая на то, что ее дни сочтены и так далее. Джейк Салливан, советник Байдена

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News