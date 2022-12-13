США заявили о планах работать с Турцией по Украине независимо от итога выборов президента

Джейк Салливан рассказал о том, что Анкара должна сохранить свою демократию.

Американская администрация при президенте Джо Байдене продолжит работать с Турцией независимо от того, кто из кандидатов победит во втором туре местных президентских выборов. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами на борту самолета сделал советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник пояснил прессе, что Вашингтон надеется видеть в Анкаре и в дальнейшем сильную демократию.

Кто бы ни победил на выборах, будь то действующий президент или кандидат, мы будет продолжать работать с Турцией по целому ряду вопросов, будь то Украина, региональные проблемы на Ближнем Востоке или роль Турции как союзника США по НАТО.... Джейк Салливан, советник Байдена

США не стали давать оценку о возможном начале контрнаступления Украины.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News