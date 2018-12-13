США направят авианосцы с бомбами в качестве "сигнала" для Ирана

Джон Болтон рассказал, что Америка готова силой объяснить Ирану свою позицию.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтни рассказал о готовности авианосцев отправиться к берегам Ирана. Данную информацию передает Reuters. Спикер добавил, что на борту самолета будет находиться оперативная группа бомбардировщиков. Американец добавил, что Правительство не откажется показать "безжалостную силу".

Напомним, что во главе миссии будет находиться авианосец, который носит имя Авраама Линкольна. Тактической целью для него служит зона оперативной ответственности Центрального командования ВС Америки. В локацию входят Северная Африка и Ближний Восток

Отметим, что таким заявлением в лице Болтона США отправили "ясный и безошибочный" сигнал Ирану. Специалист резюмировал, что государство ответит Вашингтону за покушения на их интересы, а также интересы стран-союзников. Однако, советник президента рассказал, что к войне США не стремится.

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