США намерены предоставлять новый вид на жительство для инвесторов

Говард Латник

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе в ближайшие 1,5 недели намерены начать работу по предоставлению новой формы вида на жительство в стране для иностранных инвесторов. Соответствующее заявление сделал министр по торговле Говард Латник, выступая в Белом доме на заседании местного кабинета министров при участии главы государства.

В течение 1,5 недель мы начнем работу с Gold card и Trump card. Они будут представлены. Мы очень этому рады. Это произойдет скоро. Говард Латник, министр по торговле США

Напомним, что в конце марта 2025 года лидер США заявил, что упомянутая новая форма вида на жительство может получить название Trump card. Ранее он, вместе с другими должностными лицами говорили о том, что данная программа, в перспективе дающая возможность получить и гражданство США, может быть названа "золотой картой" (gold card). Дональд Трамп отмечал, что все денежные средства, выручаемые от продажи данного документа, будут направляться на погашение государственного долга США, превышающего на текущий момент 36 триллиона долларов.

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Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX