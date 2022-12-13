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США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны

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Игорь Кириллов рассказал о стремлении Вашингтона "обойти соперников" по биоугрозе.

Американские власти ставят перед собой долговременные цели по поиску военного применения биологических технологий для того, чтобы обогнать стратегических соперников. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами от 26 мая рассказал руководитель войсками радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Эксперт процитировал новую стратегию властей США по биопроизвдству, которую чиновники в Вашингтоне утвердили 23 марта 2023 года.

Документ определяет долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения. Заявленная цель, цитата, – "…обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников....

генерал-лейтенант РФ

Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: биолаборатории, игорь кириллов, минобороны, пентагон, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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