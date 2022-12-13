Игорь Кириллов рассказал о работе США по биологическим угрозам для человечества.

Полученные российским министерством по обороне данные в очередной раз доказывают, что американские представители разрабатывают на территории Украины биологическое оружие. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами сделал руководитель войска радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант заметил, что на территории США с 2003 года имели место эпизоотии гриппа птиц и один случай передачи инфекции человеку, но за всю историю наблюдений в стране не зафиксировано вспышек заболеваний, представляющих основную угрозу продовольственной безопасности. В частности, речь идет о африканской чумы свиней и ящура.

При этом американское военное ведомство активно изучает данные экономически значимые инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников. Игорь Кириллов, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что в в октябре 2022 года власти США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам с доктринальным характером. В документе определяется биологические риски в качестве жизненно важного приоритета для Вашингтона.

В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России.

Фото и видео: Минобороны России