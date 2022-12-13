США хотят урегулирования на Украине на "справедливых и прочных" условиях

Глава США рассказал о том, что Вашингтон надеется на окончание конфликта в европейском регионе.

США заявили, что хотят урегулирования на Украине на "справедливых и прочных" условиях. Соответствующее заявление американский президент сделал в ходе видеообращения к нации. Он анонсировал поставки Киеву танков "Абрамс". По словам политика, Вашингтон добивается мирного урегулирования украинского кризиса на выгодных для ВСУ условиях.

Вот чего все мы хотим - завершения этой войны. На справедливых и прочных условиях. Джо Байден, президент США

Политик напомнил прессе, что данное решение о дополнительных военных поставок принято в русле тех шагов коллективного Запада, которые направлены на защиту украинского суверенитета и территориальной целостности, а также помощи Киеву по защиты земли. Джо Байден добавил, что Вашингтон не намерен создавать внешнюю угрозу наступательного характера в отношении РФ. По мнению президента, если бы российская сторона захотела, то конфликт в регионе завершился бы сегодня.

Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада.

Фото и видео: YouTube / Guardian News