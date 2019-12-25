США готовят наступательную биологическую программу, заявили в Минобороны

В ОХБЗ РФ оценили планы Вашингтона по биооружию.

Американские власти пытаются воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках собственной наступательной биологической программы. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт заметил, что Белый дом хочет расширить масштабы проекта по биологическому оружию.

Подобные формулировки в совокупности с использованием высокопроизводительной технологической базы и привлечением специалистов с опытом исследований двойного назначения могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии... Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

В качестве примера Игорь Кириллов привел цитату из документа Пентагона, согласно которой, цель программы - "обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников".

США отрабатывали во Львове биопровокацию против России, сообщило Минобороны.

Фото: Минобороны России