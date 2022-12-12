США фиксируют углубление отношений РФ и Ирана на фоне визита Шойгу в Тегеран

Сабрина Сингх сообщила о стремлении Москвы в сфере военного сотрудничества.

Американское министерство по обороне фиксирует углубление двусторонни х российско-иранских отношений на фоне прошедшего на прошлой неделе рабочего визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Тегеран. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Соответствующим образом иностранная чиновница прокомментировала поездку профильного министра из Москвы и его влияние на обстановку, сложившуюся на Ближнем Востоке. Сабрина Сингх уточнила, что у иранского руководства есть выбор, а Вашингтон четко выразил свою позицию в сфере того, что касается обеспечения безопасности Израиля.

Я не могу спекулировать на тему этого визита. <...> Россия продолжает добиваться поставок оружия из Ирана. Я не могу рассуждать о том, что повлечет за собой этот визит, но мы видели, как эти визиты лидеров происходили в течение последних двух лет. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что на прошлой неделе в столице Ирана состоялись встречи Сергея Шойгу с местным президентом Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Российский специалист сообщил коллегам о позиции Кремля по урегулированию ситуации на Украине.

Пентагон не считает провалом неосведомленность США об атаке на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / Defense Now