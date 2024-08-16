Сабрина Сингх оценила контакты между Пентагоном и Генштабом ВСУ.

Американское министерство по обороне не считает провалом в работе разведки страны то, что власти в США якобы не были осведомлены о подготовке Вооруженными силами Украины атаки, совершенной по территории Курской области. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что не видит в этом вопросе проявления недоверия со стороны киевского режима.

Относительно того, является ли это провалом разведки, - нет. Мы не были осведомлены об этой операции. Это не означает провала разведки. Мы взаимодействуем с украинцами, чтобы лучше понять их цели. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Спикер профильного ведомства добавила, что у администрации Белого дома с ВСУ сложились очень хорошие отношения. Шеф Пентагона Ллойд Остин практически каждую неделю разговаривает с коллегой Рустемом Умеровым, как и государственный секретарь Энтони Блинкен, президент Джо Байден. Сарбина Сингх напомнила СМИ о том, что США вливают миллионы и миллиарды долларов в Украину для того, чтобы у командования было все необходимое на поле боя.

Пентагон уверен в силе партнерства США и Индии на фоне сотрудничества Нью-Дели с РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now