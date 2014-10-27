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США будет выдавать россиянам визы в Киеве
Сегодня, 16:37
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lesjasap
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США будет выдавать россиянам визы в Киеве

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Американское посольство будет выдавать русским визы только на территории Украины.

Пресс-служба американской дипломатической миссии на Украине рассказала, что россияне смогут получить визы в СШа на территории Киева. По сообщениям представителей посольства, человек, получающий визу не обязательно должен быть гражданином той страны, в которой делает документы. От Россиян просо требуется личное присутствие во время подачи заявления, а затем во время получения визы. По электронной или обычной почте документы рассматриваться не будут. 
 
Еще одно условие: все заявители обязаны указывать местный украинский адрес. Это может быть отель, дом родственников или офис. 
Теги: америка , визы , киев
Категории: Мировые новости

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