Видео из США: Подсудимого застрелили в зале суда

В сети опубликовали видео, на котором подсудимого Сиала Ангилау застрелил федеральный маршал во время заседания суда.

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения из зала заседания суда, на котором произошло убийство подсудимого.

Суд проходил над Сиалом Ангилау, который был членом банды, которая занималась вымогательствами. Когда перед судом выступал свидетель, уже арестованный член этой же группировки, Ангилау неожиданно вскочил, схватил со стола ручку, подбежал к своему бывшему подельнику и собирался того заколоть. Федеральный маршал среагировал мгновенно: достал оружие и выстрелил. Ангилау от полученных ранений скончался.

К слову сказать, инцидент произошел в 2014 году. Все это время родственники подсудимого ходили по инстанциям и писали жалобы, на блюстителей порядка, что те превысили свои полномочия и застрелили неповинного человека. Родня Ангилау утверждала, что их родственник не был опасен, и его застрелили зря. Тогда и решено было опубликовать видео, чтобы развеять все сомнения и поставить все точки в этом деле.

Видео: YouTube/Deseret News