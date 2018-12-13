Под Тулой мужчина жестоко убил кассиршу "Пятерочки"

Видео убийства женщины с камер наблюдения попало в сеть.

Накануне, 29 апреля, в городе Узловая была жестоко убита кассирша продуктового магазина сети "Пятерочка".

Сообщается, что среди рабочего дня 34-летний мужчина с ножом пришел в магазин, спокойно прошел к кассе и стал наносить ожесточенные удары кассирше, гражданке Узбекистана. Всего он нанес ей 21 удар ножом. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице. У нее осталось трое детей.

В ходе розыскных мероприятий вскоре был задержан подозреваемый в убийстве мужчина. Работники магазина опознали в нем убийцу сотрудницы. У мужчины и ранее были проблемы с законом. В 2012 году он публично оскорбил инспектора ДПС. Тогда ему был назначен штраф 30 тысяч рублей.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время он доставлен в следственный отдел для производства с ним следственных действий. В ходе проведенного опознания сотрудники магазина подтвердили, что данный мужчина совершил убийство. СУ СК РФ по Тульской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: HUE

Фото: СУ СК РФ по Тульской области