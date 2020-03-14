SSJ-100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Самолет сел в аэропорту Шереметьево в Москве.

В субботу, 14 марта, пассажирский самолет, двигавшийся из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги в воздухе. По данным ТАСС, днем над территорией Польши лайнер SSJ-100 снизился до 4,5 тысяч метров при высоте полета в 10-11 тысяч и продолжил полет. Рейс завершился посадкой в московском аэропорту "Шереметьево".

Известно, что на борту самолета сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

Ранее мы сообщали о том, что в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании сел самолет из Петербурга.