Врачи будут собирать информацию о воспитанниках детских домов, которым нужна медицинская помощь.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) запускает проект медицинской помощи детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Врачи будут собирать информацию о воспитанниках детских домов, которым нужна медицинская помощь. Пилотным регионом проекта стала Республика Татарстан. Врачи должны будут выбрать клинику для ребенка, организовать транспортировку и сопровождать во время лечения и реабилитации.

Чтобы присоединиться к проекту, представители детдомов, медорганизаций и спонсорам нужно пройти регистрацию на сайте звёзднаястрана.рф. Лечение будет проводиться за счет бюджетных средств, дополнительные расходы оплатят спонсоры.

В петербургских больницах лечатся 55 детей с коронавирусом.

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