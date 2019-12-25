Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) запускает проект медицинской помощи детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Врачи будут собирать информацию о воспитанниках детских домов, которым нужна медицинская помощь. Пилотным регионом проекта стала Республика Татарстан. Врачи должны будут выбрать клинику для ребенка, организовать транспортировку и сопровождать во время лечения и реабилитации.
Чтобы присоединиться к проекту, представители детдомов, медорганизаций и спонсорам нужно пройти регистрацию на сайте звёзднаястрана.рф. Лечение будет проводиться за счет бюджетных средств, дополнительные расходы оплатят спонсоры.
В петербургских больницах лечатся 55 детей с коронавирусом.
Фото: pixabay
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