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СПбГУ представит книгу воспоминаний о Людмиле Вербицкой
Сегодня, 14:45
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

СПбГУ представит книгу воспоминаний о Людмиле Вербицкой

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Презентация состоится 18 июня в стенах вуза.

В пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербургском государственном университете состоится презентация книги "Людмила Вербицкая – попечитель русского языка. Универсанты, соратники, друзья". Выход произведения приурочен к 85-летию со дня рождения Вербицкой. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В книгу вошли эссе-воспоминания более чем 90 универсантов, представителей культуры, политики и бизнеса, родных, друзей. На титульной странице приветственное слово президента России Владимира Путина.

Презентация состоится в Петровском зале СПбГУ в 16:00.

Ранее мы писали, что студенты СПбГУ просят не повышать цены на обучение в вузе.

Фото: ВКонтакте / СПбГУ

Теги: людмила вербицкая, спбгу
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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