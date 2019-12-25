СПбГУ представит книгу воспоминаний о Людмиле Вербицкой

Презентация состоится 18 июня в стенах вуза.

В пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербургском государственном университете состоится презентация книги "Людмила Вербицкая – попечитель русского языка. Универсанты, соратники, друзья". Выход произведения приурочен к 85-летию со дня рождения Вербицкой. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В книгу вошли эссе-воспоминания более чем 90 универсантов, представителей культуры, политики и бизнеса, родных, друзей. На титульной странице приветственное слово президента России Владимира Путина.

Презентация состоится в Петровском зале СПбГУ в 16:00.

Ранее мы писали, что студенты СПбГУ просят не повышать цены на обучение в вузе.

Фото: ВКонтакте / СПбГУ