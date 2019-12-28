В Петербурге открывается Зимняя социогуманитарная школа олимпиады "Я – профессионал"

Занятия для студентов организовал СПбГУ.

Санкт-Петербургский государственный университет открывает Зимнюю социогуманитарную школу олимпиады "Я – профессионал". Учениками этой школы станут сами участники студенческой олимпиады

Занятия для студентов проведут ведущие специалисты и эксперты в области социогуманитарных наук, юриспруденции, языкознания и литературоведения. Учеников ждут мастер-классы и лекции от представителей отечественного и зарубежного бизнеса и потенциальных работодателей, научные дискуссии, командная работа, тренинги на английском языке и квесты. Занятия в Зимней школе пройдут с 4 по 8 февраля в отеле "Азимут".

Сама олимпиада "Я – профессионал" создана для выявления и поддержки талантливых студентов и позволяет им получить стажировки в крупных компаниях страны. Олимпиада проходит по различным направлениям, объединенным в блоки естественных наук, компьютерных, инженерных, педагогических, социально-экономических, гуманитарных наук, искусства и медицины.

Ранее мы рассказывали, что студенты Политеха выиграли больше миллиона рублей в соревнованиях по DOTA 2.

Фото: Олимпиада студентов "Я — профессионал" / "ВКонтакте"