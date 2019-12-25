СПбГУ открыл свободный доступ к электронным образовательным ресурсам

Также с 17 марта не придётся платить сертификат после усвоения того или иного курса.

На выходных Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открыл доступ к своим электронным образовательным ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Указ об организации такого доступа был издан в целях обеспечения свободного доступа обучающихся российских вузов к электронным образовательным ресурсам СПбГУ.

Ранее после успешного усвоения онлайн-курса СПбГУ любой студент иного вуза мог получить сертификат, подтверждающий это. Однако, услуга эта была платной. С 17 марта все студенты смогут получить сертификаты при освоении любых курсов бесплатно.

Ранее стало известно, какие меры по профилактике и борьбе с коронавирусом принимают петербургские вузы.

Фото: pixabay